Centinaia di chili di botti illegali nascosti vicino alle scuole, sequestro nel Salernitano La Guardia di Finanza ha scoperto un locale a Pagani (Salerno) dove erano stipati droga, fuochi d'artificio illegali e sigarette e alcol di contrabbando; arrestato un incensurato.

A cura di Nico Falco

Il materiale sequestrato dalla Finanza nel deposito di Pagani (Salerno)

Più di trecento chili di botti illegali, oltre a droga, una cinquantina di chili di sigarette e litri di alcol di contrabbando e banconote da venti euro false: era tutto stipato in un locale di Pagani, in provincia di Salerno, in un'area densamente abitata e a due passi da diversi istituti scolastici. Il deposito è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore, che hanno sequestrato tutto e arrestato il responsabile; si tratta di un incensurato del posto, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Il deposito è stato trovato dalle fiamme gialle nel corso della operazione "via della Seta", che si inquadra nei servizi predisposti per contrastare il commercio di fuochi d'artificio illegali, particolarmente intensificati nelle settimane immediatamente precedenti al Capodanno. Nel corso delle indagini i finanzieri hanno individuato il locale dove presumibilmente venivano conservati i fuochi d'artificio, in ambiente inadatto e senza alcun tipo di precauzione. Il controllo ha confermato i sospetti: complessivamente nel deposito erano stipati 340 chili di materiale esplodente (con contenuto esplosivo netto pari a 85 chili), 3 chili di stupefacenti tra hashish, marijuana e crack, 48 chili di tabacchi lavorati nazionali ed esteri, di cui 24 privi del sigillo dei Monopoli di Stato, 75 litri di alcol etilico di contrabbando e varie banconote da 20 euro che sono risultate essere false.

Il proprietario del locale è accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, omessa denuncia e commercio abusivo di materie esplodenti, detenzione e commercio di tabacchi lavorati di contrabbando, sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

