"C'è un gatto nel motore" folla per salvare un micio incastrato nell'auto al Vomero: arriva la Polizia Folla in piazza degli Artisti al Vomero per un gattino bloccato nel motore di un'auto. Salvato dai presenti e della polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'avviso sul cofano (a sinistra / foto di Gennaro Capodanno). La folla per salvare il micio (a destra / foto Rosanna Terracciano)

Auto bloccata in piazza degli Artisti al Vomero. "C'è un gatto nel motore", recita l‘avviso sul parabrezza della vettura. Il cartello e i miagolii del micino attirano i passanti. In pochi istanti attorno alla macchina si fa una grande folla, preoccupata per le sorti del povero gattino. Un'auto di passaggio della Polizia di Stato, visto il trambusto, si ferma. Gli agenti cercano di capire cosa stia accadendo e poi offrono il loro aiuto. Per fortuna, dopo un delicato lavoro di gruppo, il micetto viene salvato. La storia comincia a fare il giro dei social, grazie ai post di Rosanna Terracciano sul gruppo Fb "Sos amici…aiutiamoci tra noi" di Sergio Colella e all'iniziativa di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. Il gattino è stato poi salvato. "Adesso – spiega Colella – è da una volontaria per la possibile adozione".

Un episodio simile, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è accaduto ieri in via Simone Martini. Un gattino è rimasto incastrato nel cofano del motore di una Smart. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Il pompiere con una santa pazienza è riuscito a recuperare il povero gattino.

Il racconto del salvataggio del gattino al Vomero

A raccontare l'accaduto è Gennaro Capodanno, del Comitato Valori Collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che ha seguito in diretta tutta la vicenda con foto e filmati:

"Stamani al Vomero, poco prima di mezzogiorno, si sono vissuti momenti drammatici per la sorte di un gattino rimasto, non si sa come, intrappolato nel motore di un'autovettura ferma all'altezza del civico 137 di via San Gennaro ad Antignano, nei pressi di piazza degli Artisti. Ad allertare i passanti è stato un avviso, posto sul parabrezza dell'auto, con la scritta: "C'è un gatto nel motore". Subito si è fermata una folla di persone e di lì a poco è passata anche una volante con alcuni agenti della polizia di Stato a bordo, che si sono fermati e hanno anche allertato i vigili del fuoco, visto che i primi tentativi di trovare il gatto e di salvarlo sono risultati infruttuosi ".

Gli astanti hanno provato di tutto per fare uscire il micino allo scoperto:

"Si è anche tentano di attirare il gatto per farlo uscire con delle scatolette di cibo ma ogni tentativo è risultato vano perché il gatto, molto piccolo, riusciva sempre a sfuggire – sottolinea Capodanno-. Presumibilmente spaventato dai rumori e dai tentativi di afferrarlo, il gattino ha cominciato a miagolare disperatamente mentre continuava l'attesa dei vigili del fuoco".

Alla fine, però, l'intervento dei pompieri non è stato necessario. Attorno alle 13,30, dopo circa un'ora e mezza, il gatto è stato finalmente salvato, "tra l'applauso della folla che nel frattempo si era formata". Il piccolo quadrupede "è stato messo in un trasportino di una delle persone presenti, la quale, in attesa dell'adozione, provvederà a fornirgli le prime cure. Si tratta di un gattino dal pelo nero con gli occhi verdi, di pochi mesi, che, appena è stato messo nel trasportino, si è subito tranquillizzato".