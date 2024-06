Cavallo trainato da un’auto nel Napoletano: c’è un uomo seduto nel bagagliaio che lo tiene per le redini Il video è stato diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che tuona: “Dovrebbero essere denunciati per maltrattamento sull’animale e per guida pericolosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Incivili e pericolosi. Così il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli definisce i protagonisti di un video, da lui diffuso sui social, che mostra un cavallo trainato da un'automobile, una Fiat 500, per le strade di Marano, nella provincia di Napoli. Mentre un uomo è alla guida, un altro è seduto nel bagagliaio – che, quindi, ha il portellone aperto – e tiene il cavallo per le redini. "Abbiamo segnalato l’accaduto alle Autorità. Quelle persone dovrebbero essere denunciate per maltrattamento sull’animale e per guida pericolosa" ha scritto il deputato Borrelli, a corredo del video.

"In certe zone, anche con temperature elevatissime – scrive ancora il deputato – è pratica diffusa portare i cavalli al trotto in giro per le strade in condizioni che ledono la dignità stessa dell’animale e che lo mettono in pericolo così come si mettono a rischio gli altri automobilisti e centauri. Sono anni che denunciamo ma purtroppo questo fenomeno per le Autorità passa sottotraccia mentre noi riteniamo che debba essere combattuto in maniera incessante e dura anche con l’introduzione di nuove normative. Invece di evolverci – conclude Borrelli – sembra di regredire".