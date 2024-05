video suggerito

Cavallo morto nella Reggia di Caserta: condannata a un anno di reclusione l'ex vetturina "Negato riposo e cure essenziale": un anno di reclusione all'ex vetturina di un calesse. Nell'agosto 2020, il cavallo morì mentre trainava turisti sotto il sole.

Un anno di reclusione per la morte del cavallo Found Goal Pag, stroncato dal caldo nell'agosto del 2020 mentre trasportava turisti nella Reggia di Caserta. Questa la condanna in primo grado inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ex vetturina della botticella, riconosciuta colpevole per quella morte. Lo ha annunciato la Lega Anti Vivisezione. Il giudice ha riconosciuto la penale responsabilità della donna, ritenuta colpevole di aver "negato al cavallo il riposo e le cure essenziali durante il suo “lavoro” sotto il sole implacabile di quella giornata estiva". Secondo la Lav, il giudice avrebbe riconosciuto che a causare la morte sarebbe stata "l'assenza di abbeveraggio e lo sforzo eccessivo", che avrebbero quindi portato il cavallo "a subire un profondo stato di disidratazione, culminato in un colpo di calore fatale e nell'arresto cardio-circolatorio che ne ha determinato la morte".

"Siamo soddisfatti per la sentenza di condanna, ma non possiamo dimenticare il dolore e la sofferenza di Found Goal Pag", ha spiegato Nadia Zurlo, responsabile dell'Area Equidi della Lega Anti Vivisezione, "la sua morte rappresenta una tragica testimonianza delle crudeltà inflitte agli animali non umani nel nome del profitto e dell'indifferenza. Continueremo a lottare affinché nessun altro animale debba subire un destino simile, e per un mondo in cui ogni creatura possa vivere libera da sfruttamento e violenza", ha concluso Zurlo. Nel processo, la stessa Lav si era costituita come parte civile ed è stata difesa dall'avvocato Cipriano Ficedolo del Foro di Benevento. Si attende ora la decisione dell'avvocato difensore che potrebbe presentare richiesta di Appello contro la sentenza.