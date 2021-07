Una donna di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, è arrivata all'ospedale di Nocera Inferiore nel cuore della notte scorsa, trasportata in codice rosso con un'ambulanza del 118; presenterebbe delle ferite compatibili con una aggressione. I medici hanno escluso il pericolo di vita ma hanno disposto il ricovero per monitorare le sue condizioni di salute. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica.

Le indagini sono affidate al commissariato di Cava de' Tirreni. Stando a quanto emerso finora, la donna sarebbe stata incosciente quando è arrivata in ospedale e avrebbe delle lesioni riconducibili a un'aggressione, anche se non è chiaro come le siano state procurate.

All'arrivo nell'ospedale Umberto I la 41enne era accompagnata dal marito; l'uomo, che aveva chiesto l'intervento del 118 nella notte, è stato ascoltato dagli investigatori già nella notte e avrebbe fornito la sua versione dei fatti, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. Tra le ipotesi, quella che la vittima sia stata picchiata in casa durante una violenta discussione.