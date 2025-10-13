Cattive condizioni igieniche e nessuna autorizzazione per cucinare: chiusa struttura per anziani a Maddaloni

Irregolarità igieniche e nessuna autorizzazione per cucinare i pasti: sono questi i motivi che, nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre, hanno portato alla chiusura di una struttura per anziani a Maddaloni, nella provincia di Caserta. Questa mattina, i carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli del Nas di Caserta, hanno eseguito un'accurata ispezione in una struttura per anziani della città, durante la quale hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, nonché irregolarità nella gestione della cucina e nella documentazione obbligatoria.

Nella fattispecie, i militari dell'Arma, durante l'ispezione, hanno accertato che nella struttura venivano preparati e serviti pasti agli anziani ospiti senza alcuna autorizzazione, violando le norme igienico-sanitarie. Inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto un congelatore a pozzetto, collocato su un balcone adiacente alla cucina, contenente circa 20 chili di alimenti sprovvisti delle indicazioni di provenienza e tracciabilità; il cibo è stato sottoposto a sequestro. Nel corso dei controlli è stata constatata anche la mancanza dei registri di monitoraggio dei rischi alimentari, obbligatori.

Cinque anziani allontanati dalla struttura

Alla titolare della struttura sono state contestate diverse violazioni amministrative: violazione degli obblighi di tracciabilità degli alimenti; mancata compilazione del sistema di monitoraggio dei rischi previsto dal manuale HACCP; assenza di autorizzazione per la preparazione e somministrazione dei pasti. In seguito al controllo, il Dipartimento di Prevenzione ha emesso un provvedimento di revoca definitiva dell'autorizzazione, ponendo così fine all'attività. Infine, i cinque anziani ospiti della struttura sono stati allontanati e ricondotti presso le famiglie o collocati in altre strutture.