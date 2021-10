Catello Maresca ammette la sconfitta: chiama Gaetano Manfredi per congratularsi Il magistrato Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli col centrodestra, telefona all’ormai futuro sindaco Gaetano Manfredi, contragulandosi per la vittoria e riconoscendo la sconfitta: “Resto in consiglio comunale, farò opposizione”. Poi commenta: “Avremo un sindaco scelto da Roma, non napoletano ma nolano ed è anche tifoso della Juve”.

Catello Maresca ammette la sconfitta e come prassi vuole telefona a Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra per congratularsi della sua elezione ormai certa secondo i dati elettorali che via via si stanno consolidando, a sindaco di Napoli. Il pm in aspettativa spiega «Ho provato a chiamare Manfredi e gli ho mandato un messaggio per fargli le congratulazioni, finalmente ci confronteremo in Consiglio comunale», dice, confermando di aver contattato anche gli altri due principali sifdanti, Antonio Bassolino e Alessandra Clemente.

Dice Maresca durante la conferenza stampa convocata per analizzare la sconfitta:

Congratulazioni a Manfredi, ci confronteremo in consiglio comunale. Ma avremo di nuovo un sindaco di minoranza, faremo opposizione vera e seria, vigileremo su tutto. Avremo un sindaco scelto da Roma, non napoletano ma nolano ed è anche tifoso della Juventus. Mi aspetto che arrivino presto i 5 miliardi promessi da Conte.

Poi annuncia che resterà in Consiglio comunale per fare opposizione dai banchi del centrodestra:

Ho iniziato un percorso credo di averlo iniziato nel migliore dei modi. Il risultato di un votante su 4 che ha scelto Maresca ci spinge ad andare avanti, unitamente a un altro dato, quello di dover rappresentare anche il 53% dei non votanti. Tutti oggi mi hanno ribadito la vicinanza e l'affetto, quindi il progetto continua.

