Castellammare, 38enne colpito da proiettile all’addome: è in pericolo di vita

Un 38enne è stato ricoverato al San Leonardo, e successivamente trasferito a Napoli, per una ferita da arma da fuoco all’addome; indagano i carabinieri.
A cura di Nico Falco
È stato raggiunto da un solo proiettile, che lo ha centrato all'addome: attualmente ricoverato, e in pericolo di vita, un 38enne che è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli); sull'accaduto indagano i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica e il luogo del ferimento.

L'uomo, di origini romene, è arrivato nell'ospedale stabiese nella tarda serata di ieri, 1 ottobre; nel presidio sono intervenuti i militari della sezione operativa di Torre Annunziata, allertati, come da prassi in situazioni del genere, dal personale sanitario. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasferito al Policlinico di Napoli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il luogo del ferimento non è al momento chiaro.

