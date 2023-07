Castel Volturno, il cadavere di un uomo trovato alla foce del fiume: disposta l’autopsia Il macabro ritrovamento è stato effettuato nel tardo pomeriggio di ieri: il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco e dalla Guardia Costiera.

A cura di Valerio Papadia

Una macabra scoperta quella effettuata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 30 giugno, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: alla foce del fiume Volturno è stato ritrovato il cadavere di un uomo. A notare il corpo, che era venuto a galla, sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi: per primi, sul posto, sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera che poi, insieme ai reparti specializzati dei vigili del fuoco, hanno recuperato il cadavere: l'identità dell'uomo non è ancora stata resa nota.

I magistrati hanno aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte dell'uomo

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine e i magistrati: la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto una inchiesta e ha disposto l'autopsia, che farà piena luce non soltanto sull'identità della vittima, ma anche e soprattutto sulle cause della morte, sulle quali al momento non si esclude nessuna ipotesi.