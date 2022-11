“Castel Volturno è la nuova Lampedusa”: bufera sulle parole dell’assessore L’assessore della giunta di centrodestra ha proposto di istituire commissione speciale di vigilanza sulle attività dell’ufficio anagrafe nel Comune ad alto tasso di immigrazione.

“Propongo di istituire una commissione speciale di vigilanza sulle attività dell’ufficio anagrafe che oggi è tragicamente diventata la nuova Lampedusa campana”. Fanno discutere nella città di Castel Volturno, in provincia di Caserta – comune ad alto tasso di immigrazione, in particolare dai paesi africani – le parole utilizzate dall’assessore Pasquale Marrandino, della giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Petrella di Fratelli d’Italia, nella convocazione di una riunione urgente del consiglio comunale monotematico avente come punto all’ordine del giorno “vivibilità, sicurezza e controllo del territorio”.

Marrandino, ex FdI, oggi con i Moderati, ha invitato tutti i consiglieri comunali a partecipare alla riunione dell’assise per discutere del tema della sicurezza. La città di Castel Volturno è ancora sotto choc dopo il brutale omicidio del barbiere 38enne Luigi Izzo, avvenuto sabato, dopo essere intervenuto per difendere il fratello in una lite all’esterno di un bar in centro, secondo le prime indagini. I funerali di Luigi, grande lavoratore, incensurato, e padre di due figli, si terranno oggi alle ore 16,00, nella Chiesa di piazza Annunziata.

Lo stesso Marrandino ha invitato la cittadinanza a partecipare alle esequie del barbiere ucciso. “Facciamo sì che non sia un normale addio che fra qualche giorno dimenticheremo tutti – ha scritto l’assessore – Dimostriamo per una volta di essere una comunità e che le persone perbene qui a Castel Volturno sono la maggioranza. Facciamo sentire forte a chi ci guarda dall’alto il nostro grido di aiuto. Smettiamo di nasconderci dietro ad uno smartphone e mettiamoci la faccia tutti assieme”.

La polemica

La polemica politica, però, è scoppiata sulle parole utilizzate dall’assessore nella nota di convocazione, pubblicata sulla sua pagina Facebook, che ha suscitato le critiche dell’opposizione. Nel documento, l'assessore richiama anche Lampedusa, in Sicilia, isola simbolo della grande migrazione. Ecco il testo integrale della convocazione:

“A seguito dell’ultimo tragico evento di cronaca nera che ha tremendamente scosso la comunità castellana, considerando che tale gesto efferato è solo la punta di un iceberg molto ma molto profondo composto dalle più svariate forme di disagio sociale e morale che negli ultimi anni si sono propagate a macchia d’olio su tutto il territorio comunale, sono qui a chiedervi la convocazione di consiglio comunale monotematico urgente avente come punto all’ordine del giorno “vivibilità, sicurezza e controllo del territorio”.

E conclude:

Prego pertanto l’intero consiglio comunale di predisporre innanzitutto un documento a firma congiunta da inviare a tutte le istituzioni sovraordinate il quale rappresenti tutte le difficoltà di quella che ormai è diventata terra di nessuno, ma soprattutto propongo di istituire una commissione speciale di vigilanza sulle attività dell’ufficio anagrafe che oggi è tragicamente diventata la nuova Lampedusa campana.

L'assessore: “Non possiamo essere una discarica sociale”

L’assessore, poi, in un altro post ha scritto:

Ho da poco presentato una richiesta di convocazione urgente di consiglio comunale per discutere sulla questione Castel Volturno in termini di vivibilità, sicurezza e controllo del territorio. La nostra città non può essere più la discarica sociale di tutta la Campania.

Aggiungendo:

Il tempo delle parole, delle letterine, dei servizi televisivi e degli articoli di giornale è finito. Spero che l’intera amministrazione comunale prendi seriamente in considerazione la mia richiesta. Il cambiamento sarà difficile, impopolare e toccherà personalmente tanti “interessi personali” di molti di noi che in queste ore stanno invadendo i social con frasi ed immagini di circostanza, ma è necessario per il futuro dei nostri figli. Il sacrificio di Luigi non sarà assolutamente invano. #mobasta

Il Pd: “Sbagliato collegare omicidio e immigrati"

Critico il consigliere comunale del Pd, Peppe Scialla, che ha affermato:

Collegare l'omicidio del povero Luigi, che tutti conoscevamo, con gli immigrati presenti sul territorio, è solo speculazione politica sul corpo di un padre ammazzato”. Aggiungendo l’invito "per ora a stare in silenzio e a rispettare il dolore di una famiglia distrutta, con moglie e tre figli rimasti soli. Poi urleremo forte.

