Castel dell’Ovo non riapre ancora: resta chiuso anche domani per manutenzione Resta chiuso anche domani Castel dell’Ovo: ancora in corso i lavori di manutenzione dopo il blackout di ieri che ha mandato in tilt sale e uffici.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nulla da fare per la riapertura di Castel dell'Ovo, già chiuso mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre: non riaprirà neppure domani, venerdì 21 ottobre. Lo ha spiegato il Comune di Napoli: i lavori di manutenzione andranno avanti dopo il blackout di due giorni fa che ha mandato in tilt sale ed uffici. La speranza è che possa riaprire i battenti per il fine settimana, quando Napoli potrebbe essere di nuovo presa d'assalto dai turisti in questi giorni "estivi" fuori stagione. Il Comune ha annunciato la chiusura nel pomeriggio di oggi:

Si comunica che, per lavori di manutenzione, Castel dell’Ovo rimarrà chiuso al pubblico anche domani, venerdì 21 ottobre.

Il lungo travaglio di Castel dell'Ovo

Già a settembre Castel dell'Ovo era rimasto chiuso per lavori urgenti, dopo il crollo di pietre dalle facciate dovuto a quanto pare alla salsedine marina che si abbatte in maniera continua sulla struttura, finendo appunto per sgretolarla. Anche in quel caso i lavori iniziarono subito, con i tecnici della Napoli Servizi subito al lavoro per ripristinarne lo stato e garantirne la riapertura in tempi brevi

La convenzione per la cessione in uso gratuito per 20 anni

Come anticipato da Fanpage.it, il Comune di Napoli ha anche firmato una convenzione per la cessione in uso gratuito di Castel dell'Ovo per i prossimi 19 anni con il Ministero della Cultura, che porterà a nuovi spazi esterni per eventi ed il restauro delle sale interne, che ospiteranno mostre e congressi, anche con la collaborazione di privati che potrebbe portare all'introduzione di un biglietto d'ingresso, almeno per gli eventi.