Al Castel dell’Ovo spettacoli in riva al mare, musei ed eventi: dal ministero al Comune per 20 anni Firmato il patto tra il sindaco e il Ministero della Cultura per la gestione del sito. Collaborazioni con i privati. Ipotesi biglietto d’ingresso. Per il restauro pronti già 8 milioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al via il piano per valorizzare il Castel dell’Ovo di Napoli, completamente restaurato, con nuovi spazi disponibili e aperti al pubblico per eventi all’aperto, mostre e convegni. Il Comune di Napoli sigla l’accordo con il Ministero della Cultura per la gestione dell’importante struttura di Borgo Marinari per i prossimi 19 anni in uso gratuito, prorogabili. La firma tra il sindaco Gaetano Manfredi e Salvatore Nastasi, in rappresentanza del Mic, è avvenuta la scorsa settimana e dà il via alla nuova convenzione. La vecchia era scaduta tre anni fa. Il Mic è l’attuale proprietario del Castello, da quando il Demanio dello Stato l’ha ceduto il 5 settembre scorso.

Per il restauro già pronti 8 milioni

Un’intesa fortemente voluta dal primo cittadino che è seriamente intenzionato a rilanciare il sito culturale e archeologico. A disposizione ci sono già 8 milioni di euro dal Patto per Napoli che saranno utilizzati in parte, circa 6 milioni, per il restauro. Tre gli obiettivi del programma di valorizzazione, potenziare l’aspetto museale, di attrattore turistico e di contenitore per eventi culturali e di spettacolo del Castello. Il progetto prevede di ristrutturare ben 4.200 metri quadrati di facciate, 550 metri quadrati di spazi aperti. Si prevede di raddoppiare i visitatori da 233mila a 400 mila grazie ai nuovi interventi.

Gestione con i privati, ipotesi biglietto

Per la gestione si prevede anche la collaborazione di privati, con 2 imprese che si occuperanno del sito. Tra le ipotesi anche quella di introdurre un “biglietto di ingresso per la visita non guidata al Castello”, da istituire, solo se ritenuto necessario, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Segretariato Regionale MiC per la Campania. Il Comune garantirà l’apertura per almeno 6 giorni a settimana, il servizio di vigilanza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il piano per valorizzare il Castel dell'Ovo

Il Castel dell'Ovo è oggi una delle icone di Napoli, simbolo del Borgo Marinari e del Lungomare, ma versa in condizioni precarie, perché esposto agli agenti atmosferici sempre più aggressivi, dalle mareggiate al vento forte. Il programma di valorizzazione punta a rimetterlo completamente a nuovo e renderlo sicuro per i visitatori, aprendo anche altre opportunità. Di seguito, gli interventi principali: