Castel dell’Ovo è libero da ponteggi e impalcature: uno dei simboli di Napoli torna alla sua bellezza

Quattordici milioni di euro per riportare a nuova vita il più antico castello di Napoli: facciate, sale interne e scogliera.

Castel dell’Ovo

Castel dell'Ovo sta tornando alla sua antica bellezza: in questi giorni sono state rimosse le impalcature esterne di uno dei simboli più rappresentativi di Napoli ed è stato portato a compimento il restauro delle facciate lungo i percorsi interni. Gli orribili ma necessari "tubi innocenti" erano stati usati per arginare alcuni episodi, gravi, di cedimento in determinati punti dello splendido castello sull'isolotto di Megaride, il più antico della città, sorto nel I secolo a.C.

Il progetto di restauro, finanziato con fondi FSC per un importo di 8 milioni di euro, è – spiega il Comune di Napoli in una scheda «in fase avanzata di esecuzione»: i primi due lotti sono stati completati e l’ultimazione del terzo ed ultimo lotto è prevista entro l’inizio del 2026. Parallelamente, è in corso la progettazione dell’intervento di rifiorimento della scogliera a protezione del Ramaglietto, per un valore di circa 2 milioni di euro, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. Questo intervento garantirà una maggiore sicurezza e stabilità alla struttura, preservandone il patrimonio storico e paesaggistico.

Inoltre, il Comune di Napoli sta procedendo all'utilizzo di ulteriori 4 milioni di euro, derivanti da vecchi mutui di bilancio, destinati al completamento di alcune sale interne e all’illuminazione dei percorsi. I lavori relativi a queste opere partiranno nel corso del 2026, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il sito e renderlo più fruibile per cittadini e turisti. Gli interventi in corso non solo preservano il patrimonio architettonico, ma contribuiscono a migliorare la sicurezza e la qualità dell’accoglienza, in linea con la strategia di sviluppo culturale e turistico di Napoli.

Leggi anche A San Gregorio Armeno la Chiesa di San Lorenzo Maggiore liberata dalle impalcature dopo 20 anni

Il sindaco Gaetano Manfredi conferma il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione dei beni storici e culturali, consapevole dell’importanza di Castel dell’Ovo come attrattore turistico-culturale e simbolo identitario della città.