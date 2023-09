Casoria, 16enne pugnalato a fegato e polmone al centro commerciale, arrestato coetaneo: in carcere a Nisida L’aggressore si è presentato dai carabinieri il giorno dopo, ma ha negato di aver cercato di rapinare dello scooter il suo coetaneo. Il 16enne portato al carcere minorile di Nisida.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si è presentato spontaneamente ai carabinieri il ragazzo 16enne che lunedì scorso, 18 settembre, avrebbe accoltellato un suo coetaneo nel parcheggio del Centro Commerciale "I Pini" di Casoria. La vittima fu ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore con tre pugnalate all'addome che avevano colpito il fegato e un polmone. Nella serata del giorno successivo, martedì 19 settembre, si è presentato ai carabinieri di Casoria un 16enne che spontaneamente ha dichiarato di essere l’autore dell’accoltellamento.

Il ragazzo fermato per tentato omicidio

Durante l'interrogatorio, però, il giovane avrebbe riportato una dinamica differente rispetto a quella inizialmente circolata di un tentativo di rapina di uno scooter, a seguito delle parole della vittima, affermando di non aver perpetrato alcun tentativo di rapina, ma di aver reagito a seguito di una lite con la vittima e altri ragazzi presenti. Alla luce di tali dichiarazioni, i Carabinieri hanno operato, nei confronti del sedicenne, un fermo d’iniziativa della polizia giudiziaria per il reato di tentato omicidio.

Il 16enne portato al carcere minorile di Nisida

Successivamente su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico del minorenne indagato, ordinando di portarlo presso il carcere minorile di Napoli – Nisida, dove è attualmente recluso. Sono ancora in corso approfondimenti al fine di accertare l’intera dinamica dell’evento violento che si è registrato lunedì sera presso il centro commerciale di Casoria, anche al fine di acclarare eventuali e ulteriori responsabilità penali dei giovani coinvolti.