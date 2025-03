video suggerito

Caso Huawei, rinviata l’udienza per l’estradizione in Belgio di Lucia Simeone L’udienza per la decisione sull’estradizione in Belgio di Lucia Simeone, segretaria dell’europarlamentare Fulvio Martusciello, arrestata nel caso di presunta corruzione al Parlamento Europeo, è stata rinviata al prossimo primo aprile. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucia Simeone, conosciuta come Luciana

La Corte d'Appello di Napoli ha deciso di rinviare al prossimo 1 aprile l'udienza per decidere sull'estradizione in Belgio di Lucia Simeone, conosciuta come Luciana, la segretaria dell'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello arrestata la scorsa settimana nell'ambito del cosiddetto caso Huawei, l'inchiesta su presunti casi di corruzione da parte dell'azienda cinese di telefonia e tecnologia al Parlamento Europeo.

La decisione di rinviare l'udienza è stata presa dopo la richiesta dei legali di Lucia Simeone, gli avvocati Antimo Giaccio e Claudio Pollio, di acquisire la traduzione dal francese del mandato d'arresto europeo emesso ed eseguito nei confronti della loro assistita. Gli avvocati, inoltre, hanno chiesto anche che Lucia Simeone venga sottoposta a visita medica per accertare le sue condizioni di salute, dal momento che, a causa di esse, la donna oggi non era presente in aula.

Le accuse nei confronti di Lucia Simeone

L'inchiesta che ha di recente sconvolto il Parlamento Europeo, aperta dalla Procura belga, girerebbe intorno presunti casi di corruzione di alcuni eurodeputati – allo stato non ancora identificati – da parte di alcuni lobbisti vicini a Huawei, nota azienda cinese di telefonia e, più in generale, di tecnologia, al fine di favorire proprio il colosso cinese nell'introduzione del 5G nell'Unione Europea. Secondo la procura belga ci sono "prove gravi e sufficienti di colpevolezza".

Leggi anche Le intercettazioni del caso Huawei all'Europarlamento

Nella fattispecie, Lucia Simeone, secondo gli inquirenti, avrebbe intascato parte di una tangente che sarebbe stata destinata alla corruzione di alcuni europarlamentari, allo stato non ancora identificati.