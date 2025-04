video suggerito

Caserta maglia nera per qualità del clima: è ultima nella classifica del Sole 24 ore La classifica del Sole24ore, elaborata con i dati di 3bmeteo, vede Caserta al 107esimo posto. È ultima per la qualità del clima nei capoluoghi di regione.

A cura di Vincenzo Cimmino

Reggia di Caserta, immagine di repertorio

Caserta è il capoluogo di regione con il clima peggiore d'Italia. Lo stabilisce la classifica pubblicata oggi dal Sole 24 ore con i dati di 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. La graduatoria, pubblicata per la prima volta nel 2019, racconta quali sono le città che offrono il clima migliore e quali quelle col peggiore, attraverso lo studio di 15 diversi parametri. Sul podio si trovano Bari, prima, Barletta, seconda e Pescara, terza. Chiudono la classifica Asti e Alessandria, terzultime, Terni, penultima e Caserta, ultima in 107esima posizione. Per gli altri capoluoghi della Campania Napoli è quello messo meglio, arrivando 28esimo; seguono Salerno al 39esimo posto, Avellino al 59esimo e Benevento al 99esimo. I diversi indicatori vengono scelti e analizzati da un team di esperti meteorologi e quest'anno ne sono stati inseriti cinque nuovi.

In totale sono: soleggiamento (prima Agrigento, ultima Belluno), indice di calore (prima Enna, ultima Siracusa), ondate di calore (prima Savona, ultima Terni), notti tropicali (prima Belluno, ultima Palermo), caldo estremo (prima Venezia, ultima Terni), brezza estiva (prima Trieste, ultima Sondrio), raffiche di vento (prima Sondrio, ultima Trieste), umidità relativa (prima Bolzano, ultima Belluno), circolazione dell'aria (prima Ancona, ultima Torino), escursione termica (prima Genova, ultima Rieti), giorni senza pioggia (prima Teramo, ultima Agrigento), intensità pluviometrica (prima L'Aquila, ultima Verbano Cusio Ossola), precipitazioni estreme (prime Aosta e L'Aquila, ultima Verbano Cusio Ossola), nebbia (prime Aosta, Sondrio e Trento, ultima Rovigo) e giorni freddi (prime Latina, Cagliari, Catania, Messina, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Sud Sardegna e Trapani, ultima Belluno).

Le provincie della Campania hanno segnato un risultato medio per quanto riguarda il soleggiamento, le ore di sole al giorno in media. Napoli si è piazzata 24esima, Salerno 31esima, Caserta 40esima, Benevento 59esima e Avellino 69esima. Risultati ben peggiori per quanto riguarda le ondate di calore, Caserta è penultima, il caldo estremo, Caserta 103esima e Benevento 104esima, escursione termica, Benevento è 105esima, e per precipitazioni estreme con Salerno 94esima e Caserta 98esima.