Caserta, i campi di calcetto e padel sono abusivi: arrivano i vigili e sequestrano tutto Sequestrati due campetti di calcio e padel a Centurano, località di Caserta. Denunciato il titolare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Campi di calcetto e padel abusivi, arriva la Polizia Locale a Centurano, località di Caserta, e sequestra tutto. Il blitz è scattato sabato mattina. La Polizia Locale di Caserta, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, era impegnata in una operazione di controllo e monitoraggio del territorio, finalizzata a reprimere il fenomeno cosiddetto del “mattone selvaggio”, in collaborazione con il personale tecnico in servizio presso il Comune di Caserta.

Il blitz della Polizia Locale a Centurano (Caserta)

I caschi bianchi si sono concentrati nella zona della località Centurano. Qui, hanno ispezionato un campo di calcetto ed uno di padel, lo sport simile al tennis che spopola negli ultimi tempi. Ma gli agenti si sono subito accorti che qualcosa non andava. Dal controllo documentale e dalla verifica dei luoghi, come emerso dalla relazione degli agenti della Polizia Locale, i due campi "sono risultati essere stati realizzati in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia, in quanto difformi dal titolo edilizio presentato. Essendo risultata priva dei titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia Edilizia il campo di calcetto ed il campo di padel sono stati posti sotto sequestro di Polizia Giudiziaria".

Per il titolare dei due impianti sportivi, a quel punto è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. I controlli della Polizia Locale di Caserta sull'abusivismo edilizio e urbanistico nel territorio del Comune proseguiranno anche nei prossimi giorni, con nuove operazioni e ispezioni a sorpresa presso le varie attività presenti sul territorio.