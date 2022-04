Caserta, esce per una gita sul monte Tifata: ritrovato morto in fondo a un burrone Tragedia a Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta, dove un escursionista ha perso la vita durante una gita sul monte Tifata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uscito di casa per una gita in montagna, non fa più ritorno. Dopo ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco, con elicotteri e squadre a terra, viene ritrovato morto in fondo ad un burrone. È accaduto nella giornata di oggi, nel comune di Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti attorno alle ore 15,30 di oggi pomeriggio, domenica 3 aprile 2022, per la ricerca di una persona che era uscita per un’escursione senza fare più rientro a casa. Purtroppo, nonostante l'imponente macchina dei soccorsi messa in piedi, con ricerche anche dall'alto con l'elicottero, l'uomo è stato ritrovato morto dopo alcune ore.

Tragedia sul monte Tifata, muore escursionista

I pompieri, infatti, hanno subito avviato le ricerche sul monte Tifata, che si trova nella zona, meta spesso di escursioni da parte di turisti e abitanti della zona. È stata istituita una unità di Comando locale sul luogo in cui è stata ritrovata l’automobile dell’uomo scomparso per coordinare le ricerche. Oltre alla squadra ordinaria, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con il personale TAS (esperti in topografia) per la gestione delle ricerche a terra e con un elicottero, proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano, per il monitoraggio della zona dall’alto. Dopo circa 4 ore di ricerche, però, i Vigili del Fuoco alla fine, purtroppo, hanno rinvenuto il corpo della persona scomparsa in fondo ad un burrone, purtroppo privo di vita. Il corpo del malcapitato escursionista è stato successivamente recuperato con l’ausilio dell’elicottero e con una carrucola, per essere poi trasportato in città ed essere quindi restituito all'affetto dei suoi cari.