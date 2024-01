Caserta, blitz della polizia locale: multe, rimozioni e Daspo ai parcheggiatori abusivi Vasta operazione della Polizia Locale di Caserta, guidata dal Comandante Antonio Piricelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'operazione a tappeto della polizia locale di Caserta ha portato alla contestazione di 40 sanzioni per violazione al Codice della Strada e per reati ambientali, alla rimozione di 3 veicoli con il carro attrezzi, al ritiro di una patente e all'emissione di un Daspo Urbano a carico di un parcheggiatore abusivo. L'intervento, diretto dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, si è svolto oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, su diverse strade del territorio comunale. L'importo complessivo delle sanzioni ammonta a circa 7mila euro.

Le violazioni accertate dalla polizia locale

Le pattuglie della polizia locale, composte da quattro auto, due moto di istituto e una moto in borghese, hanno controllato 40 veicoli, riscontrando diverse irregolarità. Tra queste, 9 casi di guida senza cintura di sicurezza, 3 casi di uso del cellulare durante la guida, 3 casi di mancata revisione del veicolo, 1 caso di patente scaduta. Inoltre, è stato accertato un reato ambientale, previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, che riguarda lo smaltimento illecito di rifiuti.

Tre veicoli sono stati rimossi con il carro attrezzi, perché parcheggiati in modo irregolare o perché privi di assicurazione. Uno di questi era occupato da un parcheggiatore abusivo, che è stato identificato e sanzionato. A suo carico, è stato emesso anche un Daspo urbano, che comporta l'allontanamento per 48 ore dal luogo della contestazione.

Lo scopo dell'operazione della polizia locale

L'operazione della polizia locale di Caserta rientra nell'attività di controllo del territorio, finalizzata a garantire la sicurezza e la legalità sulle strade. Il Comandante Piricelli ha dichiarato che i controlli saranno intensificati nei prossimi giorni, per prevenire e reprimere le violazioni al codice della strada e i reati ambientali. Ha anche invitato i cittadini a rispettare le norme vigenti, per evitare sanzioni e pericoli per sé e per gli altri.