Caserta, 15enne ferito alla testa con la pistola del padre, è molto grave Un 15enne del Casertano è stato ricoverato in gravissime condizioni, ferito alla testa da un colpo di pistola; il proiettile esploso dall’arma del padre, indagini sulla dinamica in corso.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi nell'ospedale di Caserta: è stato ferito alla testa da un colpo di pistola. L'allarme questa mattina, quando i genitori lo hanno rinvenuto esanime in casa, a Francolise. Il proiettile sarebbe partito da un'arma che il padre deteneva legalmente in casa. La dinamica non è ancora del tutto chiara, le prime ipotesi vertono però verso il ferimento accidentale mentre non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a un tentativo di suicidio.

Nell'appartamento di Sant'Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise, in provincia di Caserta, sono intervenuti i sanitari del 118; le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime: la pallottola lo aveva centrato alla testa, aveva perso molto sangue. Dopo i primi soccorsi sul posto, in pochi istanti è stato disposto il trasporto in ospedale, l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate verso il Pronto Soccorso di Caserta.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda, il ragazzino avrebbe preso la pistola da un ripostiglio in casa, dove il padre, commerciante, era solito tenerla custodita e in sicurezza, probabilmente approfittando della momentanea assenza dei genitori. La tragedia si sarebbe consumata poco dopo le nove di stamattina, il padre e la madre avrebbero trovato il figlio gravemente ferito nel salotto dell'abitazione e avrebbero subito chiamato il 118; il ragazzo era privo di sensi ma ancora vivo. Le indagini sono affidate ai militari del Reparto Territoriale di Mondragone.