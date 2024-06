video suggerito

Case vacanza multate a Ischia: non comunicavano alla Questura i dati degli ospiti Multate le case vacanza che non comunicavano le generalità degli ospiti alle autorità. Controlli anche sui taxi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Raffica di multe sull'isola di Ischia per le Case vacanza: non comunicavano alla Questura di Napoli i dati dei propri ospiti. Un obbligo di legge che vale sia per gli hotel che per le strutture ricettive extra alberghiere, come case vacanza, bed and breakfast e locazioni brevi, appunto. I controlli sono stati eseguiti dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Ischia, che hanno sottoposto a controllo 15 abitazioni date in affitto, anche per accertare il rispetto degli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Multate le case vacanza a Ischia

All’esito degli accertamenti, 5 soggetti, titolari di altrettante “case vacanza” presenti sull'isola "verde", perla del Golfo di Napoli, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 109 TULPS, che impone l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate, e trova applicazione nei confronti dei gestori professionali ma anche di coloro che svolgono attività ricettive, con carattere saltuario.

I controlli sui taxi

Ma non finisce qui. Perché, con l’avvio della stagione estiva, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ischia hanno avviato una capillare attività di controllo economico del territorio, per garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelando cittadini e turisti. In particolare, nel corso di questa settimana, sono state riscontrate 10 violazioni relative alla mancata esposizione del tariffario da parte di esercenti l’attività di taxi sull’isola. Le sanzioni amministrative, definite dal Codice della strada, sono state contestate ai trasgressori che, con la loro condotta, non consentivano all’utenza di conoscere preventivamente i costi del servizio di trasporto.