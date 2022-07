Case popolari ERP in Campania 2022, riaperta la graduatoria: come fare domanda Si potranno presentare le domande solo online dal 13 luglio al 30 settembre 2022. Tutti i dati necessari e il link per candidarsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicata la piattaforma online per chiedere la casa popolare Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) in Campania. È la grande novità del 2022: ci sarà un’unica graduatoria regionale per l’accesso all’alloggio pubblico. Una soluzione che va a superare le difficoltà di questi anni. In alcuni Comuni, come Napoli, erano 20 anni che non si riaprivano le graduatorie Erp. Tra i requisiti per avere la casa, quello di avere un ISEE inferiore a 15mila euro. La piattaforma telematica è stata attivata oggi, venerdì 1 luglio 2022. Ma le domande per l’alloggio pubblico si potranno presentare dal 13 luglio al 30 settembre 2022. Per essere inseriti nell’anagrafe del fabbisogno abitativo regionale, da cui poi saranno fatte le assegnazioni, sarà obbligatorio avere SPID, CIE o CNS.

Che cos’è la piattaforma per gli alloggi Erp

La Piattaforma Telematica è stata prevista dall’articolo 4 del Regolamento regionale del 28 ottobre 2019. All’interno ci sono i dati dell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo, cioè dei cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, l’Anagrafe del patrimonio abitativo ERP, ossia la banca dati degli alloggi ERP esistenti o in fase di realizzazione, e l’Anagrafe dell’utenza, cioè la banca dati degli assegnatari e dei conduttori di alloggi ERP.

La procedura per avere la casa popolare

Tramite la Piattaforma, i cittadini si iscrivono sull’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e sono inseriti nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP. Allo scadere dei termini, la Regione estrapola dall’Anagrafe del fabbisogno i soggetti ordinati sulla base del valore dell’ISEE e delle condizioni del nucleo familiare, elaborando la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP per ciascuno degli ambiti territoriali comunali.

I Comuni, a seguito della graduatoria, comunicano sulla Piattaforma il numero di alloggi disponibili all'assegnazione e procedono a verificare la presenza dei requisiti di accesso e delle condizioni socio-economiche-abitative esclusivamente dei soggetti che risultino in posizione utile. Alla fine dell’istruttoria, i Comuni procedono ad assegnare gli alloggi disponibili.

Come fare domanda

L’Avviso si rivolge a tutti i soggetti che risiedono o svolgono attività lavorativa in Campania, in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica. Sarà possibile inserire la domanda, esclusivamente on line, dalle ore 12.00 del prossimo 13 luglio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2022 alle ore 14.00. La data di invio della domanda non costituisce alcun titolo preferenziale nella graduatoria. Per la corretta compilazione della domanda, sarà disponibile entro il 13 luglio, il Manuale Utente da scaricare dalla piattaforma.

Il link per fare domanda per la casa Erp dal 13 luglio 2022

Oltre a tutte le informazioni reperibili sulla piattaforma in merito alle modalità di presentazione della domanda, compreso le FAQ già disponibili, a partire da oggi gli utenti potranno richiedere ulteriori chiarimenti, anche per assistenza tecnica, alla seguente mail dedicata: avvisoerp@regione.campania.it

Chi può fare domanda: i requisiti

Ecco di seguito i requisiti sintetici per fare domanda per l'assegnazione dell'alloggio Erp in Campania, che devono essere posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare:

Essere cittadini italiani o di Stato UE o stranieri titolari di permesso di soggiorno o stranieri che hanno un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani per l’accesso ai servizi abitativi pubblici Non essere proprietari di alloggi adeguati al nucleo familiare, siti in Campania Non essere proprietari di alloggi adeguati, siti in Italia, la cui rendita catastale superi i limiti dell’Avviso Non essere assegnatari di alloggi ERP, né aver subito provvedimenti di annullamento dell’assegnazione Avere un ISEE non superiore ad euro 15.000 Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente, salvo i casi di sanatoria ai sensi dell’art. 33 del Regolamento regionale 11/2019 e ss.mm.ii. Non avere condanne penali con pena detentiva non inferiore a sette anni

Dove viene assegnata la casa popolare

I richiedenti presentano domanda per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno del Comune di residenza o del Comune in cui svolgono in maniera esclusiva e stabile attività lavorativa. I residenti fuori regione possono partecipare all’Avviso se svolgono attività lavorativa esclusiva e stabile in Campania.

I dati e i documenti necessari per fare domanda

Per presentare domanda per l'alloggio Erp bisogna essere in possesso dei seguenti dati:

identità digitale (SPID, CIE, CNS) per accedere alla Piattaforma

dati anagrafici del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare alla data del 30/06/2022

dati anagrafici degli eventuali soggetti con cui si intenda costituire nuovo nucleo familiare e dei relativi familiari

informazioni relative ai requisiti per l’accesso all’ERP (vedi “A chi si rivolge”)

ISEE, ordinario o corrente, relativo al nucleo familiare valido alla data della domanda

tutte le informazioni relative alle eventuali condizioni che attribuiscono criteri di priorità

Per tutte le altre informazioni, consultare il sito della Regione Campania.