Casa occupata mentre è a lavoro, dopo 10 giorni finisce l’incubo di Umberto: l’abusiva è andata via La donna che aveva occupato abusivamente la casa di Umberto ha telefonato ai carabinieri e ha riconsegnato la chiavi, lasciando l’appartamento al legittimo proprietario.

A cura di Valerio Papadia

Dopo 10 giorni termina l'incubo di Umberto Monfrecola, l'uomo che lo scorso 7 novembre era uscito dalla sua casa di Quarto, nella provincia di Napoli, e al suo ritorno l'aveva trovata occupata, abusivamente, da una donna. Questa notte, infatti, i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione di Umberto, in via De Gasperi: a telefonare ai militari dell'Arma è stata proprio la donna che aveva occupato abusivamente la casa, manifestando l'intenzione di andare via. La donna ha consegnato le chiavi ai carabinieri e ha lasciato l'alloggio; i militari hanno poi riconsegnato l'abitazione a Umberto che, dopo 10 giorni, ha fatto ritorno a casa sua.

Intervistato da Fanpage.it, Umberto Monfrecola così aveva parlato della sua situazione: