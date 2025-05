video suggerito

Cartellini e registri manipolati, sospeso responsabile del personale del Comune nel Napoletano Un funzionario del Comune di Cimitile (Napoli) è stato sospeso per 12 mesi: avrebbe modificato i registri delle presenze a suo vantaggio; nelle indagini coinvolti anche 5 dipendenti per assenteismo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Approfittando del suo ruolo, in quanto responsabile del personale, e sfruttando le sue competenze informatiche, avrebbe manipolato il registro elettronico delle presenze e manomesso a suo vantaggio orari di ingresso e di uscita: con questa accusa è stato sospeso per 12 mesi un dirigente del Comune di Cimitile, in provincia di Napoli, gravemente indiziato di truffa ai danni di Ente pubblico; della stessa condotta sono accusati altri 5 dipendenti, ma per il 65enne di Nola il reato è aggravato in virtù della posizione ricoperta.

La misura cautelare personale, disposta dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura – Sezione Sicurezza dei Sistemi Informatici, è stata eseguita questa mattina, 6 maggio, dai carabinieri della Compagnia di Nola. Il 65enne è inoltre gravemente indiziato di accesso abusivo a sistema informatico e falsa attestazione e certificazioni da parte di un dipendente della Pubblica Amministrazione. I fatti contestati risalgono al 2023. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma l'uomo, che era "amministratore del sistema relativo ai cartellini marcatempo", oltre che responsabile del personale, avrebbe modificato a suo vantaggio il registro delle presenze e gli orari.

Dalle indagini, svolte dai carabinieri della Stazione di Cimitile e coordinate inizialmente dalla Procura di Nola e successivamente da quella Distrettuale, è emersa anche la condotta di altri cinque dipendenti, già colpiti da analoga misura cautelare, che avrebbero attestato falsamente di essere in ufficio mentre, in realtà, sarebbero stati impegnati in faccende private, e di conseguenza avrebbero percepito regolarmente lo stipendio.