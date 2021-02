Piazze del centro storico blindate dalla Polizia Municipale stasera a Napoli, per l’ultimo giorno di Carnevale. Contro l’ipotesi dei veglioni del Martedì Grasso, che ricade oggi, 16 febbraio 2021, il Corpo dei caschi bianchi ha predisposto controlli serrati. Niente feste e cortei in maschera a Napoli in piazza o nei locali. “Come ogni anno – spiega il Comandante della Polizia Municipale, Ciro Esposito, a Fanpage.it – abbiamo pattuglie che saranno in strada fino a tardi. Ci sarà questa volta ancora maggiore attenzione a causa del rischio contagio per il Coronavirus. Spero però che prevalga il senso di responsabilità. Ovviamente i veglioni nei locali sono assolutamente vietati e, se intercettate, le attività saranno chiuse e non solo verbalizzate. Alle 22.00 tutti a casa, mi raccomando”. Proprio a quell’ora, infatti, scatta come di consueto il coprifuoco anti-Covid19.

Il governatore Vincenzo De Luca, la scorsa settimana, ha firmato un’ordinanza che vieta le feste anche private a casa e in luogo pubblico, come piazze e strade. A Napoli, negli ultimi giorni, molti bambini, accompagnati dai genitori, sono scesi in strada in costume. Tra le maschere simbolo di questo Carnevale 2021, quella dei bimbi travestiti da Coronavirus, da Amuchina e da addetti alla sanificazione che hanno sfilato ieri sul Lungomare di Napoli. Un modo, forse, per esorcizzare la paura della pandemia che ha colpito le vite di tutte le famiglie in questi mesi. Negli scorsi giorni aveva fatto sorridere anche la foto del bambino mascherato da rider delle consegne a domicilio, scattata in piazza del Plebiscito. Il piccolo, ritratto a bordo di un mini-scooter, con il sacco delle consegne delle pizze, era veramente figlio di un rider e il costume era anche un modo per omaggiare il suo papà, che in questi mesi ha continuato a lavorare, nonostante il rischio del Covid, come tanti altri rider a Napoli. Tra gli altri costumi più gettonati, ovviamente, non poteva mancare anche quello di Maradona, scomparso purtroppo il 25 novembre scorso.