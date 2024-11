video suggerito

Carne e salumi in cattive condizioni igieniche: sequestrati 15mila chili, chiuso un salumificio Blitz dei carabinieri in un salumificio in provincia di Avellino, che è stato chiuso a causa delle carenze igienico-sanitarie e per l'impiago di lavoratori in nero. Multato e denunciato il titolare.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Blitz dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) in un salumificio nell'area di Baiano, in provincia di Avellino: sono 15mila i chili di carne di maiale e di altri prodotti a base di carne, tra cui salumi, che sono stati sequestrati dai militari dell'Arma, mentre l'intera attività commerciale è stata chiusa. I prodotti alimentari posti sotto sequestro – in parte congelati, in parte sottovuoto – erano conservati in pessime condizioni igieniche; i carabinieri hanno poi sequestrato anche 84 chili di "ciccioli" che erano stati etichettati come produzione propria, ma in realtà erano stati importati da una ditta della provincia di Napoli.

Tutti i lavoratori del salumificio erano in nero

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno individuato gli otto dipendenti del salumificio, nessuno dei quali aveva regolare contratto di lavoro: tutti lavoravano in nero; cinque di questi, stranieri, sono stati inoltre denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.

Pertanto, al termine del blitz, i militari dell'Arma hanno disposto la chiusura dell'attività commerciale e hanno multato il titolare per 200mila euro; l'uomo è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per aver favorito e impiegato manodopera clandestina e per le violazioni connesse alle norme sulla sicurezza del lavoro.