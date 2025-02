video suggerito

Carenze igieniche, sospese 6 attività a Napoli: sequestrati 75 chili di cibo, multe per oltre 30mila euro Controlli dell'Asl di Napoli in svariati esercizi commerciali: gli ispettori hanno riscontrato irregolarità in diversi quartieri della città, sospendendo l'attività di sei esercizi commerciali ed elevando multe per decine di migliaia di euro.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Come deciso nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto di Napoli Michele di Bari, nelle scorse ore l'Asl Napoli 1 Centro ha messo in campo diversi controlli volti alla salvaguardia della salute dei cittadini e ha pertanto controllato numerosi esercizi commerciali in diversi quartieri della città: il bilancio è di 5 attività sospese, oltre 150 chili di cibo sequestrati e più di 30mila euro di multe elevate.

Nella fattispecie, in zona Vicaria, un team composto da un medico e 3 tecnici della prevenzione, con il supporto della Polizia di Stato, hanno ispezionato due esercizi commerciali: un'attività è stata sospesa e sono state elevate multe per 2mila euro.

Controlli anche al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove un team composto da 4 medici, un dirigente biologico, 7 tecnici della prevenzione e 2 tecnologi alimentari, ancora con il support della Polizia di Stato, ha ispezionato 11 esercizi commerciali, sequestrando 75 chili di cibo ed elevando multe per 6.500 euro; le operazioni hanno portato alla sospensione dell'attività di un ristorante.

E ancora: in zona Chiaia, un team composto da 3 medici igienisti, un dirigente biologico, 4 tecnici della prevenzione e 2 tecnologi alimentari, unitamente all'Arma dei carabinieri, ha ispezionato 9 esercizi commerciali, comminando 6 sanzioni per un totale di 8mila euro.

Infine, i controlli hanno riguardato anche il Rione Traiano e il quartiere Pianura, alla periferia occidentale della città, dove è stato effettuato un servizio di controllo sull'ambulantato, con il supporto di carabinieri e Polizia Municipale: 4 le attività sospese per carenze igieniche e assenza di autorizzazioni, mentre sono stati sequestrati 78 chili di merce ed elevate multe per 13mila euro.