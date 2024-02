Carenze igieniche, multati sei locali al Vomero: sequestrati 117 vasetti di sugo I controlli della Polizia di Stato hanno riguardato il Vomero e altri quartieri di Napoli. Gli agenti hanno elevato 4mila euro di sanzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Controlli nelle zone della movida di Napoli, durante questo fine settimana, da parte della Polizia di Stato. I controlli hanno riguardato in particolare il Vomero, quartiere collinare della città, dove nella giornata di ieri, sabato 24 febbraio, i poliziotti hanno controllato sei esercizi commerciali, nei quali sono state riscontrate violazioni e carenze sia in materia dell'igiene alimentare e delle condizioni di sicurezza.

Nella fattispecie, i poliziotti hanno operato controlli nella zona di San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d'Oro, via Luca Giordano, via Alessandro Scarlatti e via Aniello Falcone, riscontrato 45 irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sequestrando 117 vasetti di sugo – per un totale di 35 chili – ed elevando sanzioni per un totale di 4mila euro per violazione delle normative HACCP.

I controlli, che si sono svolti anche grazie al personale dell'Asl Napoli 1 Centro, sono stati operati dagli agenti dei commissariati Vomero, Pianura, Chiaiano, Nuovo Palazzo di Giustizia, Poggioreale, della Divisione Amministrativa e Sociale, della Divisione Anticrimine, nonché dei militari della Guardia di Finanza.

Nel corso delle operazioni, inoltre, i poliziotti hanno identificato 247 persone, di cui 3 con precedenti di polizia, controllato 120 veicoli, contestando due violazioni al Codice della Strada.