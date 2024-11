video suggerito

Carabinieri nel centro commerciale, sospese le licenze di 8 negozi per lavoratori in nero

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lavoratori in nero all'interno di alcuni negozi di un noto centro commerciale prossimo all'apertura in provincia di Napoli. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri del Gruppo Tutela e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, guidati dal Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud Italia Giuseppe Patania, e dal Direttore dell'ispettorato d'Area Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cantisano. Otto i negozi all'interno del centro commerciale che si sono visti sospendere la licenza dopo la scoperta dei lavoratori in nero all'interno dei rispettivi negozi. I controlli hanno riguardato 167 aziende e 530 posizioni lavorative complessive.

Alla fine sono state sospese otto attività imprenditoriali per lavoro nero, con 87 prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto riguarda 32 ditte. In totale sono state irrogate sanzioni per 58.500 euro, più altre 84mila euro per violazioni in materia di salute e sicurezza. "Si tratta di una importante operazione di controllo e soprattutto di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in vista dell'apertura di un centro commerciale, annunciato come il più grande del Sud Italia", ha spiegato il direttore della Direzione Interregionale del Lavoro Sud, Giuseppe Patania. Dello stesso parere anche Giuseppe Cantisano, direttore dell'ispettorato d'Area Metropolitana di Napoli, che ha aggiunto: "Si è trattato di un'iniziativa incisiva che dà il segnale della forte presenza dell'Ispettorato del Lavoro sul territorio partenopeo". Nei prossimi giorni il centro commerciale aprirà regolarmente, mentre i negozi dovranno regolarizzare quanto prima la loro posizione.