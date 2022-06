Carabinieri fanno shopping al Centro Commerciale Azzurro e riconoscono evaso: arrestato Un 62enne napoletano, ai domiciliari, è andato a fare una passeggiata al Centro Commerciale Azzurro; riconosciuto da due carabinieri, è stato arrestato.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo hanno fermato mentre se ne andava in giro tra i negozi del Centro Commerciale Azzurro per un pomeriggio di shopping. È bastata un'occhiata e sono arrivate le manette: i due, in servizio proprio in quella zona, lo hanno riconosciuto e sapevano che lì non avrebbe potuto starci. È così scattato un nuovo arresto per Salvatore Di Napoli, 62enne del quartiere Soccavo, che ora dovrà rispondere di evasione.

L'uomo aveva poco prima lasciato la sua abitazione, dove stava scontando una pena agli arresti domiciliari. Nonostante non potesse, quindi, per nessun motivo allontanarsi da casa, aveva deciso di uscire in strada e di andare a fare una passeggiata nel centro commerciale, in questi giorni meta di molte persone della zona che, tra un acquisto e l'altro, ne approfittano per un po' di refrigerio contro le alte temperature. La stessa idea, però, era venuta anche ai due militari, un maresciallo e un carabiniere della stazione locale, che, entrambi liberi dal servizio, avevano scelto come meta il complesso di via Cinthia.

Per una serie di coincidenze, e anche per un pizzico di sfortuna, i due carabinieri erano nel centro commerciale al confine tra i quartieri di Soccavo e Fuorigrotta proprio nelle stesse ore di Di Napoli. E così, quando se lo sono ritrovato davanti, non hanno avuto esitazione: quell'uomo lo conoscevano bene, parecchie volte erano andati a casa sua per controllare che rispettasse gli obblighi degli arresti domiciliari e sapevano che non aveva ancora espiato la condanna. Fermato, il 62enne è stato accompagnato in caserma e successivamente riportato presso la sua abitazione in attesa di giudizio.