Carabinieri coi metal detector davanti alle metro al Vomero per fermare i ragazzi armati di coltello I carabinieri stanno controllando nel fine settimana le uscite della metropolitana al Vomero per individuare i ragazzini che escono di casa armati di coltello, pronti a scatenare risse nella notte. L’ultimo episodio riguarda quattro minorenni, tutti col coltello a serramanico in tasca. “Siamo armati perché dobbiamo difenderci” hanno detto ai militari.

A cura di Redazione Napoli

Girare col coltello in tasca. Come se fosse normale, come se non fosse reato, come se fossimo sul campo di battaglia «Siamo armati perché dobbiamo difenderci»: così ha detto uno di questi ragazzini al carabiniere che, metal detector in mano, gli ha sfilato il pugnale che aveva in tasca e con il quale era tranquillamente sceso di casa per andare a passare la serata al Vomero.

Un gruppetto, uno dei tanti, quattro ragazzini, fermati dai militari davanti alle stazioni della linea 1 della metro al Vomero – area che nel weekend è mèta di centinaia di minorenni nelle ore della movida – era armato di coltelli a serramanico, pronti per sferrare attacco o per difendersi. Ora devono rispondere di porto abusivo di armi. Diverse le persone segnalate alla prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale. Nei posti di controllo organizzati nelle strade più trafficate, i carabinieri hanno identificato 96 persone e setacciato 32 veicoli elevando migliaia di euro in contravvenzioni. I controlli continueranno anche questo fine settimana.