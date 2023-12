Carabiniere libero dal servizio sventa un furto di alimenti: la merce donata ai più bisognosi A Teverola, un uomo è stato sorpreso dopo un furto di alimenti: la merce restituita al proprietario, il resto degli alimenti è stato donato al parroco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carabinieri che consegnano una parte della refurtiva al parroco

A Teverola, in provincia di Caserta, un uomo è stato sorpreso a rubare le spese nelle auto in sosta: un carabiniere libero dal servizio lo ha però sorpreso e fatto arrestare. La merce è stata restituita al legittimo proprietario, ma in alcuni casi non è stato possibile rintracciare la provenienza della refurtiva: a quel punto, la decisione di carabinieri e procurarla di donarla al parroco locale, mettendola così a disposizione per i più bisognosi.

Tutto è iniziato in via Salvo d'Acquisto a Teverola: un uomo, mentre passeggiava in strada, ha notato una persona aggirarsi tra le auto in sosta, forzando anche alcune portiere. Ha così chiamato un amico, che è anche brigadiere della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania, in quel momento in auto perché libero dal servizio e di ritorno a casa. Il brigadiere avverte così la compagnia di Aversa mentre raggiunge a sua volta il luogo segnalato dal suo amico: sul posto arriva assieme a una pattuglia della stazione di Frignano, e fermano l'uomo che si aggirava tra le auto un controllo.

A quel punto è emerso si trattasse di un 47enne di Giugliano in Campania, già noto alle forze dell'ordine, che stava rubando oggetti vari e spese dalle auto in sosta. L'uomo è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio per furto aggravato. La merce, in alcuni casi, è stata restituita ai legittimi proprietari: per altre, non è stato possibile capirne la provenienza. E così, di comune accordo con la Procura di Napoli Nord, i militari dell'Arma hanno donato il tutto al parroco del santuario di Maria Santissima delle Grazie di Giugliano in Campania, che le metterà a disposizione dei più bisognosi.