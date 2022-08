Capri, turista perde portafogli con 6mila euro: un dipendente comunale lo trova e lo restituisce Il turista toscano ha smarrito l’oggetto ai Giardini di Augusto: uno dei dipendenti lo ha ritrovato e ha girato l’isola per restituirlo al legittimo proprietario.

A cura di Valerio Papadia

Il turista che ha perso il portafogli insieme all’uomo che lo ha ritrovato

Una storia a lieto fine per un turista toscano in vacanza sull'isola di Capri, che ha smarrito il suo portafogli al cui interno c'erano circa 6mila euro, oltre ovviamente a tutti i documenti personali e alle carte di credito: l'oggetto è stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario. A raccontare la vicenda è Capri News, che spiega come il turista abbia perduto il portafogli mentre stava passeggiando ai Giardini di Augusto, parco pubblico dell'isola di Capri dal quale si ha una meravigliosa vista sul Golfo e sui due simboli dell'isola azzurra, vale a dire i Faraglioni. Fortunatamente, a ritrovare il portafogli sono stati gli addetti al parco comunale, che subito si sono adoperati per rintracciare il proprietario: dopo aver girovagato per tutta l'isola, sono riusciti a trovare il turista e a riconsegnargli l'oggetto smarrito; l'uomo ha ringraziato tutti per l'onestà dimostrata.

Storie del genere sono per fortuna molto frequenti. Soltanto qualche settimana fa, a Napoli, una disavventura simile è capitata a una coppia di turisti francesi in visita nel capoluogo campano: dopo aver mangiato alla pizzeria Laezza, ai Quartieri Spagnoli, i due sono andati via e hanno dimenticato nel locale una busta al cui interno c'erano 750 euro. Il titolare del locale si è subito adoperato per rintracciare i due turisti, diffondendo sui social anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano immortalato i due e, fortunatamente, ci è riuscito: la busta, con la cospicua somma di denaro contante al suo interno, è stata restituita ai due turisti francesi.