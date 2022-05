Capri, gommone contro gli scogli a Capo Tiberio: 4 turisti americani a mare Due coppie, una statunitense e l’altra canadese, salvate dalla Guardia Costiera dopo l’incidente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente in barca oggi pomeriggio a Capri. Un gommone con quattro turisti americani a bordo – due coppie, una statunitense e l'altra canadese – si è schiantato contro gli scogli, al largo di Capo Tiberio, e si è rovesciato. I quattro sono finiti a mare e sono stati salvati grazie all'intervento della Capitaneria di Porto, allertata da un diportista di passaggio. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il gommone è però affondato nelle acque di Capri, ed è stato successivamente recuperato da chi l'aveva affittato. L'operazione di salvataggio è stata coordinata da terra dal comandante di Circomare Capri, il Tenente di vascello Emanuele Colombo, e dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Napoli, guidata dall’Ammiraglio Vella.

I naufraghi, dopo l'allarme lanciato dal diportista, sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera, come detto, che è prontamente intervenuta sul luogo dell'incidente. Sul posto è intervenuta la motovedetta Cp 858 di Circomare Capri, che ha poi trasportato i quattro presso il Porto di Capri. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle ore 15,00 di oggi, domenica 22 maggio 2022. Il gommone è poi risultato essere stato noleggiato a Marina Grande. Durante la navigazione sarebbe però finito per scontrarsi con degli scogli a pelo d'acqua. L'impatto avrebbe provocato una falla e il gommone sarebbe per questo sprofondato. I turisti, due coppie di fidanzati, erano arrivati sull'Isola Azzurra per un tour giornaliero. Per i quattro ragazzi, per fortuna, tutto è finito bene, solo un grande spavento. I turisti poi riprenderanno la volta di Napoli per proseguire il loro viaggio.