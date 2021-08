Capri, gabbiano ruba un panino: ucciso con una pietra. In spiaggia scoppia una rissa È avvenuto ieri sulla spiaggia libera di Marina Grande. Un uomo ha cercato di riportare la calma nello scontro tra italiani e spagnoli ma è stato ferito: per lui 25 punti di sutura alle gambe. La delegazione dell’isola di Capri dell’Unione Nazionale dei Consumatori ha chiesto un presidio di sicurezza.

A cura di Biagio Chiariello

Ha ucciso con una pietra un gabbiano perché gli aveva rubato un panino. Una scena terribile che ha finito per innescare una rissa sulla spiaggia di Marina Grande, a Capri. Una persona, intervenuta per stemperare le tensioni, è stata ferita alle gambe e ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici che hanno applicato 25 punti di sutura.

I fatti

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 6 agosto, sull'isola di Capri. Un gabbiano ha adocchiato un giovane bagnante che stava facendo colazione e gli ha sottratto un panino. Quanto basta per innescare la reazione di uno dei familiari del ragazzino che ha lanciato un sasso contro il volatile, uccidendolo. La scena ha fatto andare su tutte le furie tre turisti di nazionalità spagnola che sono intervenuti in difesa della bestia stramazzata sulla spiaggia. Dalle parole si è subito passati ai fatti. E per riportare la situazione alla calma è intervenuto anche un dipendente caprese della società di trasporti della funicolare. Ma nel parapiglia è stato colpito da un oggetto tagliente, probabilmente un manico di ombrellone, che gli ha provocato diverse ferite. Alla fine sono dovuti intervenire la polizia e i vigili urbani.

Chiesto un presidio di sicurezza

Sul posto erano già intervenuti gli agenti di polizia di stato e della polizia locale che hanno provveduto a trasportare l'uomo al Capilupi e identificare i vacanzieri che hanno compiuto il gesto. La delegazione dell'isola di Capri dell'Unione Nazionale dei Consumatori, dopo quanto successo, ha scritto al Prefetto di Napoli chiedendo un presidio di sicurezza sulla spiaggia libera di Marina Grande.