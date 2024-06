video suggerito

Capodimonte, De Luca a Schmidt dopo elezioni Firenze: “Non troverà nemmeno la sedia”. Lui: “Il Museo non è suo” Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ironico su Schimdt: “Gli siamo molto affezionati, vogliamo tenerlo a Napoli, a Capodimonte”. Ma sulla compatibilità tra i due incarichi aggiunge: “Chiarisca Sangiuliano” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Devo dire che ho considerato un po' offensivo per Napoli che qualcuno si facesse nominare direttore del Museo di Capodimonte e poi se ne andasse a fare la campagna elettorale mettendosi in aspettativa. Poi, se non viene eletto a Firenze, ritorna a Capodimonte… Napoli è una grande capitale del mondo, non si può offendere la sua dignità in questo modo. Schmidt ha lasciato il cappello sulla sedia a Capodimonte, non gli faremo trovare neanche la sedia". Non le manda a dire il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che con la consueta ironia entra a gamba tesa nelle elezioni amministrative comunali per la scelta del sindaco di Firenze, che hanno visto in competizione anche Eike Schmidt, direttore del Museo di Capodimonte, e già direttore degli Uffizi, come candidato del centrodestra.

A stretto giro arriva la replica di Schmidt: "De Luca non è responsabile di Capodimonte, non sa che il suo impero è limitato e Capodimonte dipende dal ministero della Cultura, da un altro napoletano Gennaro Sangiuliano e non da lui".

La nomina a Capodimonte a gennaio 2024

Schmidt, storico dell’arte di origine tedesca, con cittadinanza italiana, è stato nominato al vertice di Capodimonte lo scorso gennaio, subentrando a Sylvain Bellenger. A marzo ha annunciato la sua corsa a primo cittadino di Firenze con il centrodestra, sfidando Sara Funaro, candidata del centrosinistra che ha vinto al ballottaggio con il 60,56% dei voti. Eike Schmidt si è fermato invece al 39,44% dei consensi e siederà in consiglio comunale come leader dell'opposizione di centrodestra, come ha promesso in campagna elettorale. Tra le due cariche, infatti – quella di consigliere comunale e quella di direttore di museo – non c'è incompatibilità.

De Luca: "Non so se è compatibile, Sangiuliano chiarisca"

Che il commento di De Luca fosse ironico è chiaro anche dalle parole che il governatore della Campania ha espresso poco prima: "Noi siamo molto affezionati a Schmidt, vogliamo tenerlo a Napoli, a Capodimonte", ha detto l'ex sindaco di Salerno, scherzando.

Mentre sulla compatibilità tra i due incarichi, De Luca ha precisato:

Non lo so se è compatibile, dovrebbe verificare il ministro della Cultura, ma mi pare un po' complicato.

Rastrelli (FdI): "Schmidt grande direttore"

Per il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli,

Napoli ha un grande direttore del Museo di Capodimonte che risponde al nome di Eike Schmidt: non esiste alcun motivo valido perché questi, non eletto sindaco di Firenze, rinunci al proprio incarico. Trovo dunque inopportune le parole, come sempre sopra le righe, spese poco fa dal presidente De Luca contro Schmidt. Ricordo il caso di Marzia Pontone, consigliere comunale a Milano eletta con una lista di centrosinistra, mentre contemporaneamente dirige la soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a Torino – sottolinea – nessuno, a sinistra, si è permesso di sindacare sul doppio ruolo della Pontone, non vedo perché ora lo si debba fare nei confronti di Schmidt, senz'altro in grado di continuare a fare egregiamente il direttore del Museo di Capodimonte di Napoli e di guidare l'opposizione in consiglio comunale a Firenze.