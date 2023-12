Capodanno Napoli 2024, in piazza Plebiscito con Arisa, The Kolors ed Enzo Avitabile: quattro giorni di eventi Dal 29 dicembre 2023 al 1° gennaio 2024, Napoli si prepara a festeggiare il nuovo anno con quattro giorni di eventi: il momento clou, la sera del 31, in piazza Plebiscito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

È entrata nel vivo, a Napoli, la preparazione per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo: oggi, infatti, l'amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi ha reso noto il programma per il Capodanno 2024 in città. Quattro giorni di eventi, dal 29 dicembre 2023 al 1° gennaio 2024, per la manifestazione "Luci e suoni di Napoli…", che culmineranno, ovviamente, la sera del 31 dicembre, con il grande show in piazza Plebiscito con ospiti del calibro di Arisa, i The Kolors, Enzo Avitabile e tanti altri ospiti, sia della musica che dello spettacolo.

Capodanno a Napoli, il programma completo

Ecco, di seguito, il programma completo degli eventi per il Capodanno 2024 a Napoli, che come detto si svolgeranno dal 29 dicembre al 1° gennaio e riguarderanno vari luoghi della città.

29 dicembre

concerto per i detenuti del carcere di Poggioreale a cura del maestro Claudio Morelli e della sua band;

il sindaco Gaetano Manfredi visiterà i bimbi dell'ospedale Santobono, accompagnato dagli artisti Lele Blade, Lda, Francesco Cicchella e Peppe Iodice.

30 dicembre

al Maschio Angioino, dalle 10 alle 20, ci sarà il "Capodanno dei bambini": giochi, spettacoli e intrattenimento per i più piccoli;

in serata, in piazza Plebiscito, si esibiranno i vincitori del contest "Giovani promesse di città della musica". Si procederà poi con le esibizioni di Plug, Blade, MV Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, Coco, Lda, Vale Lambo, Andrea Settembre e, in chiusura, Rose Villain.

Dal 31 dicembre al 1° gennaio

a partire dalle 21, sul palco in piazza Plebiscito, si esibiranno Enzo Avitabile e i Bottari, i The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax. La serata sarà condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini.

a partire dalle 23.30 e fino alle 6 del mattino successivo, invece, la festa per Capodanno si sposterà in piazza Vittoria e alla Rotonda Diaz, che si trasformeranno in una discoteca all'aperto. In piazza Vittoria il nuovo anno sarà celebrato con History 90+, formato lanciato da Drop e dedicato agli anni Novanta, con dj set di Cerchietto, Danilo De Santo e Irene Ferrara, accompagnati dal vocalist Goldie Voice. Alla Rotonda Diaz, invece, il palco sarà animato dalla Nu Disco e dal Nu Funk made in Naples, con Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco&Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2B Mugman e Valerio Viglione.