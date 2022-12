Capodanno a Napoli 2023, le luci accese sul colonnato in piazza del Plebiscito sono uno spettacolo Manfredi: “Luci accese anche dopo le feste”. Partiti gli eventi in Galleria Umberto con il concerto per Pino Daniele.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si accende il colonnato di piazza del Plebiscito a Napoli per il Capodanno 2023. Le luci che illuminano la Basilica di San Francesco di Paola sono state accese oggi dal Comune, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. Già pronto anche il palco al centro dell'emiciclo dove domani sera, 30 dicembre, si terrà il concerto di Rkomi e che la sera del 31 ospiterà il Peppy Night di Peppe Iodice, con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e poi il concerto di Clementino, Franco Ricciardi e Andrea Sannino dopo la mezzanotte.

Manfredi: "Luci accese anche dopo le feste"

La quattro giorni di festa per il Capodanno 2023 ha avuto simbolicamente inizio con l'accensione delle luci del colonnato. “È un momento per ridare luce a piazza Plebiscito – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – le terremo per tutte le feste e stiamo valutando anche un progetto di illuminazione più articolato della piazza di cui questa illuminazione farà parte”. Il colonnato di piazza del Plebiscito si era illuminato già nel 2016 in occasione della manifestazione Piano City Napoli da Attilio Ruggiero.

Partiti gli eventi in Galleria Umberto

Il cartellone degli eventi inizia già oggi con lo spettacolo audio-visual organizzato dalla Fondazione Pino Daniele in omaggio al cantautore, presso la Galleria Umberto I. “È sicuramente il Capodanno più articolato e più vario d'Italia – ha concluso Manfredi – c'è una grande offerta per una città piena di turisti, ma con tantissimi napoletani che hanno voglia di stare insieme e tornare a quella socialità che il Covid ci ha negato troppo a lungo. È un momento di gioia per affrontare il 2023 con ottimismo pensando anche a chi è in difficoltà ma con la consapevolezza che abbiamo bisogno di positività”.