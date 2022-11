Capodanno a Napoli 2023, il concerto di Franco Ricciardi al Plebiscito chiuderà lo show di Peppe Iodice il 31 Tra gli ospiti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il 30 si esibirà Rkomi. Tanti altri eventi. Alberi di Natale in 10 piazze.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sarà Franco Ricciardi a chiudere lo spettacolo di Capodanno 2023 a Napoli, la notte del 31 dicembre prossimo. Il concertone di Ricciardi seguirà lo show di Peppe Iodice, "Peppy Night", che vedrà come ospiti di eccezione Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Peppino di Capri, Lina Sastri, Biagio Izzo, Andrea Sannino, Francesco Paolantoni, Rosario Miraggio e i Ditelo Voi. Dopo il brindisi di mezzanotte in piazza, partirà il Dj set sul Lungomare di via Caracciolo, dove cittadini e turisti potranno accogliere il nuovo anno danzando. Il Comune, in collaborazione con la Città Metropolitana e la Camera di Commercio, ha organizzato il Natale a Napoli 2022, evento di carattere nazionale.

Il concerto di Rkomi al Plebiscito il 30

Ma gli eventi di Capodanno non finiscono qui. Il 30 dicembre ci sarà il concerto di Rkomi in piazza del Plebiscito. Lo stesso giorno si terrà l'evento Il Castello Musicante, che comprende attività didattiche e di intrattenimento, mediante laboratori musicali, per i piccoli partecipanti. Il 31, invece, l'Orchestra Scarlatti Young terrà un concerto nel Palavesuvio a Ponticelli, dal titolo "Un'Orchestra per Napoli". Tra gli altri eventi lo spettacolo "That's Napoli live show for Nisida".

Tutti gli eventi di Natale 2022 a Napoli

Per Natale le sorprese non finiscono qui. Ci sarà il Villaggio di Natale in piazza Mercato, con arredi natalizi. Quindi, l'installazione di 10 alberi di Natale nelle principali piazze del Comune di Napoli a rilevante impatto turistico e commerciale: piazza Municipio, piazza del Plebiscito, piazza Bovio, piazza Garibaldi, Galleria Umberto I, Centro Direzionale, piazza Capodichino, piazza Ciro Esposito a Scampia e piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli.