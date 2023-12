Capodanno 2024, ad Avellino concerto di Antonello Venditti in piazza Libertà Antonello Venditti suonerà ad Avellino nella notte di Capodanno 2024: l’annuncio dell’assessore Stefano Luongo, che annuncia anche la presenza di Luchè.

Era nell'aria da giorni, ora è ufficiale: Antonello Venditti suonerà per il concerto di Capodanno 2024 ad Avellino. L'annuncio arriva dall'Assessore comunale alle Politiche Giovanili Stefano Luongo. Assieme al popolare cantautore romano, ci sarà anche il napoletano Luché. Il palco sarà allestito come di consueto in piazza della Libertà, a due passi dalla Prefettura di Avellino e dal centro storico cittadino. Non solo: lungo il corso Vittorio Emanuele verranno installate le classifiche luminarie natalizie e si procederà ai consueti stand che popoleranno la via dello shopping del capoluogo irpino, per regalare a cittadini e turisti un capodanno memorabile.

"Dopo i bellissimi eventi di questi anni, penso alle varie edizioni dell'Avellino Summer Festival, così come al ritorno del Capodanno dell'anno scorso", ha spiegato l'assessore Luongo, "abbiamo pensato di celebrare l'arrivo del 2024 con uno dei migliori cantautori della storia italiana. Perché lui non è solo un pilastro della musica italiana; è una leggenda, un'icona intergenerazionale che ha accompagnato tutti indistintamente durante la nostra vita grazie alle sue melodie".

"Le sorprese, però, non finiscono qui", ha aggiunto Luongo, "abbiamo deciso di arricchire la serata con l'esibizione di un altro grande artista, molto amato dai più giovani, soprattutto in Campania: Luché. Il suo stile unico e la sua energia saranno la cornice perfetta per concludere questa notte speciale. È così, al pari di ciò che avviene nelle altre grandi città, che inizierà il Capodanno nella nostra Agorà. Ci aspetta una notte indimenticabile", ha concluso Luongo, "in cui la musica, la comunità e la festa si uniranno per salutare il 2023 e accogliere con gioia il 2024, perché si sa: questa notte sarà ancora nostra".