Meteo Capodanno 2022, il meteorologo Mazzarella: “Sole e caldo su Napoli e la Campania” Capodanno 2022 di sole e caldo su Napoli e la Campania: a Fanpage.it parla Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico già professore associato di Climatologia.

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un Capodanno 2022 all'insegna del clima mite e delle temperature al rialzo. In controtendenza, dunque, rispetto al Natale appena passato, quando la pioggia aveva fatto da padrona. Lo ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e Fisico, e già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli. "Sarà possibile perfino fare un bagno in mare a Capodanno", ha spiegato a Fanpage.it il professor Mazzarella.

Professore, dopo la pioggia dei giorni scorsi, che clima ci aspetta a Capodanno?

Stiamo assistendo ad un radicale cambiamento climatico rispetto a quanto visto a Natale. Se tra il 24 ed il 27 dicembre ci sono state piogge sparse, anche intense, con allerte meteo su tutta la regione, stavolta già per i giorni precedenti e quelli immediatamente successivi al 1° gennaio 2022 avremo sole ovunque e piogge assenti. Le temperature, già in rialzo rispetto alle medie stagionali, vedranno un ulteriore incremento grazie ai venti di libeccio che soffieranno su tutta la regione.

Quindi un 1° gennaio che si apre sotto i migliori auspici meteorologici.

Sì, possiamo dire che ci attende un Capodanno all'insegna del caldo vero e proprio. Quasi da poter andare a mare, perché con il sole alto nel cielo, nessuna nuvola e le temperature che saliranno di diversi gradi sopra i valori medi, non è escluso che qualcuno possa pensare davvero di fare un tuffo a mare per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Che mese di gennaio ci attende dunque?

Il clima resterà stabile anche nei giorni successivi a Capodanno, anche se qualche lieve perturbazione si registrerà attorno alla Befana. Il primo vero ritorno dell'inverno nel 2022 si registrerà a metà gennaio, quando arriverà il freddo quello vero, con temperature in picchiata, pioggia abbondante e rischio neve anche a bassa quota. E non è escluso che la neve possa arrivare anche a Napoli, ma non precipitiamo. Per Capodanno nel frattempo potremo goderci un po' di clima mite e temperature ancora calde.