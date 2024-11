video suggerito

Capaccio Paestum, auto travolge bici elettrica: morti due giovani Due ragazzi del Bangladesh sono stati travolti mentre all’altezza di Ponte Barizzo, a Capaccio Paestum (Salerno); uno è deceduto sul colpo, l’altro durante il trasporto in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due giovani, poco più che ventenni, sono stati travolti da un'automobile a Ponte Barizzo, borgata del comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno: secondo le ricostruzioni sono stati colpiti da un veicolo che procedeva ad alta velocità e che probabilmente non si è accorto della loro presenza a causa della scarsa illuminazione della strada. Le vittime, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono originarie del Bangladesh, richiedenti asilo ed ospiti presso un centro di accoglienza a Matinella, frazione di Albanella (Salerno). Uno dei ragazzi è deceduto sul colpo, mentre l'altro durante il trasporto in ospedale.

Incidente a Capaccio, travolti due giovani in bici

L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, 12 novembre, intorno alle 19:30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Municipale di Capaccio, col supporto dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto anche ad illuminare la strada per consentire soccorsi e sopralluoghi. Il tratto è stato temporaneamente interdetto dalle forze dell'ordine per consentire i rilievi. Il conducente dell'automobile, una Fiat station wagon, si è fermato dopo l'impatto ed è stato identificato.

L'amico deceduto in ambulanza

Il primo giovane è rimasto a terra accanto alla bicicletta, ormai senza vita: i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. Soltanto successivamente i soccorsi si sono resi conto della presenza dell'altro, che era stata scagliato a diversi metri dalla potenza dell'impatto ed era finito in un vicino uliveto protetto da muretto e cancellate; il ragazzo, apparso gravemente ferito, è deceduto durante il trasporto all'ospedale "Ruggi" di Salerno.