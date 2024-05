video suggerito

Caos in un supermercato a Napoli, minaccia i clienti con un cacciavite e aggredisce i poliziotti: arrestato La vicenda in via Acquaviva, alle spalle di piazza Nazionale: in manette è finito un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, nel parcheggio di un supermercato in via Matteo Andrea Acquaviva, alle spalle di piazza Nazionale, nel cuore di Napoli: un uomo ha cominciato a minacciare i clienti, brandendo tra le mani un cacciavite. Sul posto, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli.

Giunti sul luogo, i poliziotti si sono imbattuti nell'uomo che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, brandiva ancora il cacciavite: alla vista degli agenti, ha cominciato a inveire contro di loro, dando poi vita a una colluttazione; con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Pertanto, l'uomo, un 28enne originario della Nigeria, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; nei suoi confronti è scattata anche la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.