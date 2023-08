Caos bagagli a Capodichino, decine di valigie ammassate vicino i nastri trasportatori Caos bagagli all’aeroporto di Capodichino, decine di valigie ammassate per terra. Borrelli: “Bene le scuse della Gesac, ora lavoriamo per il decolo dello scalo”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Caos bagagli all'aeroporto di Napoli Capodichino: lo denuncia il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha pubblicato sui propri canali social un video in cui vengono mostrate decine e decine di bagagli ammassati nei pressi di uno dei nastri trasportatori all'interno dello scalo partenopeo. "Immagini sconcertati di passeggeri alla ricerca delle valigie ammassate alla rinfusa", spiega Borrelli, "le immagini di questi turisti appena sbarcati a Napoli allo scalo di Capodichino che cercano i loro bagagli tra cumuli di valigie assiepate in modo caotico le une sulle altre sono un duro colpo per l’immagine della città".

"Bene le scuse della Gesac", ha aggiunto il deputato, "ma ora collabori per restituire decoro allo scalo partenopeo. Auspico che la società che gestisce i servizi aeroportuali inizi a collaborare con le altre istituzioni, a partire dall’ascolto delle diverse criticità lamentate da comune di Napoli, turisti e cittadini, per restituire decoro allo scalo partenopeo. Serve maggiore trasparenza sugli orari dei voli, il rispetto delle rotte per decolli e atterraggi e la verifica dei pagamenti delle multe da parte delle compagnie che le violano le rotte prestabilite, oltre alla soluzione dei tanti problemi legati alla gestione dei voli notturni", ha aggiunto ancora Borrelli. Proprio nei giorni scorsi, lo scalo partenopeo "festeggiava" diversi record per numero di passeggeri: 1,5 milioni nel solo mese di luglio, cifra mai raggiunta prima, e complessivamente più di 12 milioni nell'ultimo anno. Record che però passa in secondo piano rispetto alle immagini mostrate sui propri canali social dal deputato Borrelli.