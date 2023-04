Canoni case popolari e negozi a Napoli, sospeso l’invio dei bollettini: nuove date e regole per i pagamenti La sospensione riguarda le pigioni di case popolari, negozi, associazioni e altri beni del patrimonio immobiliare del Comune. Da maggio si pagherà solo tramite PagoPa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospeso temporaneamente l'invio dei bollettini dei canoni delle case popolari, dei negozi, delle associazioni e degli altri beni del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. È in corso il passaggio alla piattaforma di pagamento PagoPa, per questo, il bollettino della pigione di maggio 2023 slitterà di circa 30 giorni. I bollettini arriveranno a fine maggio, con scadenza al 30 giugno 2023 per il pagamento. La sospensione temporanea della bollettazione interesserà i canoni locativi, le indennità di occupazione, i rateizzi delle morosità e i ratei di pagamento della dismissione.

Canoni a Napoli, si paga solo con PagoPa

Dal prossimo 21 aprile 2023 non sarà più possibile effettuare pagamenti sui consueti conti correnti postali, né tramite i bollettini già in possesso, né tramite bonifici o bollettini compilati a mano. Oltre tale data i bollettini già in possesso non saranno più validi per il pagamento. A partire da maggio 2023 per i pagamenti mensili sarà obbligatorio l'utilizzo della modalità PagoPA. Non è possibile effettuare pagamenti parziali dell’importo indicato nell’avviso ricevuto.

Il Comune di Napoli, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sta effettuando il passaggio al sistema di pagamento attraverso la piattaforma PagoPA. Pertanto, da Maggio 2023 tutti i bollettini di pagamento mensili relativi al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli dovranno essere pagati solo attraverso il nuovo sistema di pagamento. Nel mese di aprile 2023, quindi, per aggiornamenti tecnici, non sarà inviato il bollettino pre-marcato del mese di “Maggio 2023”. Tale bollettino sarà recapitato dalla fine del mese di maggio 2023 con scadenza pagamento a giugno 2023.

Come si paga tramite PagoPA

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici che permette ai cittadini e alle imprese di effettuare in modo più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Nella bolletta si troverà un Avviso per il pagamento da effettuare tramite canali fisici, o online attraverso l’home banking della banca o di altri Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP). L’avviso di Pagamento può essere utilizzato presso gli Uffici Postali, le Filiali delle Banche, con L’Home Banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL e PagoPA) e tutti gli esercizi che accettano pagamenti PagoPA. L’elenco degli operatori PSP e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile sul sito www.pagopa.it

Case popolari Napoli, nuovi termini per l'Isee 2023

Solo per gli inquilini della case popolari (Erp) del Comune di Napoli, inoltre, slitta a fine anno la presentazione modello ISEE 2023. In applicazione al decreto Regionale 11 del 28 ottobre 2019 e 12 del 30 novembre 2020 “Nuova Disciplina dell’Edilizia Residenziale Pubblica” e DGR 171/2022, è stata posticipata l’entrata in vigore della nuova disciplina del canone di locazione al 1 gennaio 2024. Pertanto il termine di scadenza della presentazione del modello ISEE 2023 è il 31 dicembre 2023. Chi lo ha già presentato non dovrà fare nulla.