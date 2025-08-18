Cane resta incastrato in una inferriata: salvato dai vigili del fuoco in Irpinia

Era rimasto incastrato con la testa nell’inferriata della finestra: salvato dai vigili del fuoco e restituito al proprietario.

Il cane salvato dai pompieri

Una cane di razza rough collie è stato salvato dai vigili del fuoco di Grottaminarda, in provincia di Avellino, dopo essere rimasto incastrato tra le inferriate di una finestra. Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per il cane, che è stato così riaffidato alla propria famiglia. La vicenda è accaduta nel Comune di Gesualdo, in provincia di Avellino, in Alta Irpinia, questa mattina, lunedì 18 agosto. Un fenomeno, quello dei cani che restano incastrati nelle inferriate, tristemente diffuso, dovuto al fatto che i cani abbiano facilità ad infilare la testa nelle aperture delle sbarre, ma spesso qualche difficoltà nel toglierla.

Il rough collie "liberato" dai vigili del fuoco

Alle prime luci dell'alba è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco di Grottaminarda, che sono intervenuti subito con una squadra in contrada Santa Elia a Gesualdo. Il povero cane, la cui razza è nota per il telefilm "Lassie" che vedeva protagonista proprio una femmina di rough collie, era rimasto incastrato tra le inferriate di protezione di una finestra, non riuscendo a liberarsi e rischiando di farsi male nel tentativo di divincolarsi. Fortunatamente, l'intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che il cane fosse liberato in sicurezza, senza danni fisici, e restituito al proprietario in buone condizioni di salute. La stessa squadra dei vigili del fuoco di Grottaminarda si è poi concessa uno scatto in compagnia del cane liberato.