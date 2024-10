Cane di quartiere muore all’ospedale veterinario di Napoli: medici aggrediti e minacciati Napoli, veterinari aggrediti dopo la morte di un cane di quartiere. In un video gli insulti e poi la violenza ai danni dei medici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcune scene dell'aggressione

Cambia la location, cambia la specializzazione dei medici, ma purtroppo non la sostanza: ennesima aggressione ai danni di personale sanitario a Napoli. Questa volta, lo scenario è quello dell'ospedale veterinario della città, in via Federico Delpino, la zona alle spalle del Real Orto Botanico in via Foria, di fianco la Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci. Qui, alcuni veterinari sono stati aggrediti dopo la morte di un cane di quartiere. Viene definito così uno di quei cani accuditi dai volontari e dalla comunità. L'aggressione è stata documentata anche in un video girato con lo smartphone, poi pubblicato sui social.

Le immagini mostrano i medici veterinari insultati e minacciati, poi aggrediti anche fisicamente, soprattutto da alcune donne, che individuano chi colpire e poi si scagliano contro di lui «Hai acciso ‘o cane!», «hai ammazzato il cane» dice una di loro. Tra una sortita violenta e l'altra, gli aggressori urlano e indirizzano ai veterinari le colpe della morte del cane.

Da quanto apprende Fanpage.it, il cane di quartiere era stato prima portato in una clinica privata, poi trasferito all'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Napoli, dove purtroppo è deceduto. Stando ancora a quanto si apprende, dopo la morte dell'animale l'aggressione sarebbe stata programmata e i responsabili si sarebbero recati sul posto con l'intenzione di aggredire i medici.