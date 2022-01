Cane cade in acqua dal Lungomare di Napoli: salvato da un cameriere degli Chalet di Mergellina Salvatore, giovane cameriere di uno chalet di Mergellina, ha salvato la scorsa notte un cane finito in acqua: “Adesso è da me, si è quasi ripreso”, ha spiegato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Salvatore, di nome e di fatto. Questo il nome di un giovane cameriere di uno dei tanti chalet di Mergellina che si è lanciato in acqua per salvare un cane che era caduto dal Lungomare di via Caracciolo a Napoli. Il quadrupede è stato prontamente messo in salvo, ed ora cerca una nuova famiglia. Lo ha spiegato lo stesso Salvatore, che non esclude possa esserci un umano che magari lo stia cercando.

A fare da megafono alla richiesta di Salvatore è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il messaggio e invitato l'eventuale compagno umano a farsi avanti, oppure chi voglia adottarlo. Il tutto è accaduto ieri notte, domenica 2 gennaio: verso l'una di notte sul Lungomare di Via Caracciolo un passante ha notato un cane in acqua in evidente difficoltà. Salvatore, che lavora in uno degli chalet della zona, si è subito fiondato dall'altra parte della ringhiera, dove ci sono barche ormeggiate. Qui il cane, nuotando, si è avvicinato allo stesso Salvatore che lo ha poi tirato su: il rischio più alto in questi casi, infatti, è che un animale possa andare in ipotermia visto anche che non vi sono "spiagge" dalle quali uscire dall'acqua, rischiando così di ammalarsi gravemente. Per fortuna non è stato questo il caso: il cane è stato portato all'asciutto e Salvatore gli ha offerto un riparo "Adesso è a casa mia, ha mangiato, bevuto e si è quasi ripreso", ha spiegato. E adesso si cercano o il compagno umano del cane o chi possa adottarlo. A fare da filtro per le richieste è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha messo a disposizione il proprio numero di cellulare.