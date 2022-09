Cane cade in un buco di 6 metri in Irpinia e chiede aiuto abbaiando: salvato dai pompieri L’animale era sfuggito al padrone, precipitando in un fosso profondo. Recuperato illeso e restituito al proprietario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un cane sfugge al padrone e precipita in un buco profondo oltre 6 metri. Per fortuna, il povero animale comincia ad abbaiare e in questo modo a far individuare anche la posizione di dove si trovava. I vigili del fuoco sono così riusciti a trovarlo. Si sono calati con una fune e una scala all'interno del fosso e l'hanno recuperato, restituendolo sano e salvo al suo padrone disperato. Il salvataggio è avvenuto a Baiano, in provincia di Avellino.

Cane sfugge al padrone e cade nel buco

Una storia a lieto fine, per fortuna, quella della quale è stato protagonista il piccolo quadrupede. Erano circa le ore 23,00 di ieri sera, sabato 17 settembre 2022, quando è stato lanciato l'allarme. Il cane era sfuggito al suo padrone e poi era finito in una buca in via Mazzini, profonda circa 6 metri, in un tratto interdetto al traffico. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Avellino. Il cane è stato recuperato e riconsegnato al padrone per la sua gioia.

I pompieri hanno salvato anche 3 gatti

Ma non finisce qui. La stessa squadra di pompieri, infatti, che ieri sera era in servizio notturno, era intervenuta poco prima in piazza Amendola ad Avellino, salvando un gattino che era rimasto bloccato tra l'impalcatura e le mura della vecchia Dogana. Altri due interventi di salvataggio di piccoli animali si sono registrati in provincia di Avellino nel cuore della notte. Passata la mezzanotte, infatti, ad Atripalda sono intervenuti i vigili del fuoco in due distinte occasioni: prima nel parcheggio Comunale e poi in via Appia, si sono recuperati due gattini rimasti incastrati nel motore di due rispettive autovetture.