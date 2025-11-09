Campi Flegrei, terremoto magnitudo 2.2 e nuovo sciame sismico: sei scosse in un’ora

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei. Una serie di scosse di terremoto è iniziata questa mattina, con la più alta di 2.2 di magnitudo. Altre cinque le scosse avvertite dalla popolazione flegrea. Non si registrano danni a persone o cose.

Il Comune di Pozzuoli, in una nota, ha spiegato che "l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 06:03 (UTC 05:03) del 09/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In considerazione di quanto sopra esposto", continua la nota, "l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".